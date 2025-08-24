La madre de Ian Moche pidió ampliar la investigación en la Andis

El caso de presuntas coimas en la Andis sumó nuevas voces críticas. Marlene Spesso, madre de Ian Moche, calificó de “despreciable” el escándalo que involucra a Diego Spagnuolo y pidió ampliar la investigación.

En una entrevista periodística, Marlene afirmó que comenzó a dudar de la integridad del exfuncionario cuando desmintió a su hijo y advirtió que lo revelado “es apenas la punta del iceberg”. También sostuvo que no solo debía renunciar Spagnuolo, sino todos los responsables detrás del esquema.