La oposición bonaerense cruzó al ministro Alonso por el Operativo Sol

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, enfrenta críticas por la decisión de desplegar en el Operativo Sol a oficiales recién egresados sin entregarles el armamento reglamentario. El diputado de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, presentó un proyecto en la Cámara baja para repudiar la medida, señalando que contradice la ley provincial 13.982, que garantiza el derecho de portar el arma oficial.

Según el legislador, jóvenes uniformados recorren la costa bonaerense sin pistola, expuestos a un delito cada vez más violento y sin respaldo real. Bondarenko advirtió que se trata de efectivos que eligieron servir y que hoy son enviados a cumplir funciones sin herramientas básicas, lo que genera preocupación entre familiares y compañeros. El proyecto fue acompañado por todo el bloque libertario y busca reforzar la seguridad de los bonaerenses.

El diputado, excomisario inspector, cuestionó además el silencio del jefe de Policía, Javier Villar, frente a la medida. Mientras tanto, el Operativo Sol desplegó 22.000 efectivos en destinos turísticos y rutas de la provincia para tareas de prevención, fiscalización y cuidado de los visitantes durante la temporada de verano.

Por otra parte, Bondarenko recordó que a comienzos de año solicitó informes sobre los suicidios en la fuerza, reclamando estadísticas oficiales y políticas de prevención. Para el legislador, sin transparencia ni decisiones firmes no hay forma de acompañar a los efectivos en situaciones críticas, lo que agrava la situación de quienes hoy patrullan sin el respaldo de un arma reglamentaria.