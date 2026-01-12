Leve crecimiento de las ventas minoristas en 2025

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó su balance de año sobre el desempeño de las pymes en el mercado interno durante 2025. Si bien marcaron un crecimiento, no alcanzó para recuperar lo perdido durante el primer año de la gestión de Javier Milei.

Según el informe, el 2025 cerró con aumento de las ventas minoristas de las pymes del 2,5% en comparación con el 2024, año que había registrado una caída del 10% respecto al 2023.

Esa alza acumulada durante el año pasado se explica por las significativas subas interanuales del arranque del año: 25,5% en enero, 24% en febrero, 10,5% en marzo y 3,7% en abril. A partir de mayo, el crecimiento interanual se interrumpió y, contando diciembre, ya acumula ocho meses en retroceso. En el último mes el comercio minorista pyme registró una merma del 5,2% interanual.

En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios tuvieron un incremento en el consumo del 5,2% en diciembre frente al mes anterior.

El análisis sectorial confirma la tendencia recesiva reciente, ya que seis de los siete rubros relevados finalizaron con números rojos. Las bajas más agudas que reflejó el reporte fueron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%). La única excepción fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (+0,8%).

“Diciembre funcionó como un alivio financiero gracias a las fiestas de fin de año y al cobro de aguinaldos, pero no logró revertir la caída estructural del 5,2%”, concluyeron desde CAME.