La Provincia vuelve a reabrir las paritarias

En sintonía con lo que había prometido, el gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a convocar a los representantes de los gremios estatales para retomar las negociaciones paritarias de cara a los próximos meses. La primera reunión será el próximo jueves 5 de febrero.

El llamado llega a pocas semanas del último acuerdo salarial alcanzado entre las partes, que dio por cerrada la discusión de 2025. La oferta cumplió con la expectativa de los trabajadores. Además, el acuerdo abrió la negociación de 2026 y selló el primer aumento en lo que va del año.

La nueva convocatoria fue confirmada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). A través de las redes sociales, anunció el llamado y confirmó, de esta manera, que la Provincia decidió cumplir con el compromiso asumido en el marco de aquella puja reuniendo a los gremios a retomar las discusiones.

A mediados de enero, las autoridades bonaerenses habían logrado destrabar las negociaciones tras ofrecer una propuesta mejorada compuesta por un retroactivo a diciembre, el correspondiente proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes a octubre. De esta manera, los trabajadores provinciales percibieron un incremento de 4,5% en sus salarios de enero.

Los sindicatos habían descartado la propuesta formulada poco antes y exigido discutir una nueva suba que contemplara un retroactivo para el último bimestre del año, algo que finalmente fue atendido por el Gobierno provincial. El último ajuste salarial había sido del 5% en dos tramos: uno en agosto, percibido en septiembre, y otro en octubre, que se cobró en noviembre.

Otro gremio aceptó la oferta

Pese a que el Gobierno provincial avanzó con la convocatoria, un gremio aún no había aceptado la anterior propuesta. Tras el congreso de delegados, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) finalmente aceptó la propuesta salarial.

Durante el Congreso también se resolvió convocar y adherir a un plan de lucha en unidad contra la reforma laboral, que incluirá un Paro Nacional con movilización el día en que el proyecto sea tratado en el Congreso Nacional, además de jornadas de propaganda y movilizaciones en distintos puntos del país.