La UIA pide respuestas del Gobierno ante la crisis

La Unión Industrial Argentina (UIA) salió con una dura respuesta ante el cierre de la fábrica de San Fernando de Fate, que deja a casi mil trabajadores en la calle. En un comunicado oficial, la cámara empresarial manifestó su solidaridad con la firma de neumáticos y aseguró que la situación no es un hecho aislado.

En este camino, la UIA recordó que, a noviembre de 2025, la industria acumuló una pérdida de casi 65.000 trabajadores en los últimos dos años. Esto representa una caída del 5,4% del empleo sectorial.

“Detrás del cierre de una fábrica hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo”, sostuvo la entidad. La advertencia apunta a que cada planta que baja la persiana implica la pérdida de empleo calificado, conocimiento acumulado y cadenas de valor que demandaron décadas en consolidarse.

Al respecto, apuntó a la crisis que se vive a nivel nacional. Según el diagnóstico de la UIA, sectores industriales completos enfrentan condiciones de competencia internacional distorsionadas, con sobrecapacidad global y prácticas comerciales desleales, particularmente desde Asia.

De esta manera, en un reclamo dirigido al gobierno de Milei, la cámara empresarial planteó la necesidad de reglas que garanticen igualdad de condiciones para competir. Entre los puntos señalados figuran un esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral actualizado.