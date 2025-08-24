La venta de combustibles cayó 1,16% en julio

Según el portal Surtidores, la venta de combustibles al público cayó 1,16% interanual en julio, cortando una racha de cuatro meses en alza.

El informe muestra un consumo con dos variables: mientras las naftas premium crecieron 12,5% y el gasoil premium 9%, la nafta súper retrocedió 1,11% y el diésel común se desplomó 12,19%. De acuerdo al estudio, a nivel empresas solo YPF (+3,45%) y Dapsa (+8,18%) lograron subir, mientras Shell sufrió la mayor baja (-7,37%). Por provincias, Tierra del Fuego lideró las alzas (+9,7%) y Tucumán las caídas (-19,3%).

Cabe mencionar que, a pesar de estos registros, el mercado total creció 2,17% respecto a junio.