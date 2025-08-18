Las ventas por el Día del Niño volvieron a caer

Las ventas de juguetes por el Día del Niño registraron este año una caída del 5,2% en unidades respecto del año pasado. Así lo informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Según los datos que publicó la cámara, el comercio electrónico creció 30% y alcanzó el 24% del total, aunque no logró compensar la retracción del canal presencial.

En promedio, el ticket en jugueterías de cercanía fue de $13.000 pesos, mientras que en las grandes cadenas alcanzó los $38.000 pesos.

Entre las conclusiones, CAIJ destacó que la disminución del consumo tuvo correlato con el clima frío, el feriado del viernes 15 y la baja afluencia a tiendas físicas, que aún concentran el 76% de las operaciones.

El problema de las importaciones

El sector enfrentó un Día del Niño con poca participación de la industria nacional: el 80% de los juguetes que hoy se venden en el país son importados.

Siguiendo los números de la CAIJ, entre enero y julio de 2025 las importaciones de juguetes aumentaron un 84% en valor y un 114% en volumen frente a 2024, alcanzando 13.752 toneladas. También creció un 80% la cantidad de empresas importadoras. Como resultado, este año 8 de cada 10 productos son importados de alta gama y con licencias.

En paralelo, la industria nacional, integrada por unas 180 pymes que emplean a más de 8.000 personas, opera al 50% de su capacidad y reclama una reducción de impuestos y costos logísticos para competir frente al avance de las importaciones.

Por otro lado, la cámara empresarial advirtió sobre riesgos de seguridad infantil ante la flexibilización de controles y el ingreso de productos a valores inferiores a 3 dólares por kilo. “El juego debe ser sin riesgos. La seguridad de la niñez tiene jerarquía constitucional en Argentina”, señaló el presidente de la cámara, Matías Furió, quien adelantó que denunciarán a importadores que presenten documentación falsa.

La entidad también anunció el lanzamiento del Observatorio Argentino de Juguetes, que fiscalizará el cumplimiento de normas de seguridad en comercios y plataformas, otorgará el sello “Juguete Seguro” y trabajará con pediatras en la detección de riesgos emergentes.