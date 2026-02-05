Legisladores bonaerenses exigen respuestas por cortes de luz en AMBA

La crisis energética volvió a instalarse en el centro del debate político bonaerense tras el pedido de interpelación presentado por el senador Marcelo Leguizamón. El legislador de Hechos–UCR Identidad solicitó la presencia urgente del titular de Oceba, Diego Rozengardt, para que explique en detalle el rol del organismo frente a los reiterados cortes de luz que afectan al Área Metropolitana.

Leguizamón advirtió que la prestación del servicio atraviesa una crisis estructural marcada por falta de inversiones, deterioro de la infraestructura y un creciente malestar social. El reclamo se intensificó luego de las protestas registradas en La Plata durante las fiestas de fin de año, cuando barrios enteros quedaron sin suministro y los vecinos denunciaron pérdidas de alimentos, calor extremo y daños en electrodomésticos por la baja tensión.

Las quejas se replicaron en Gonnet, Gorina, Hernández, Villa Elisa y Villa Castells, donde los cortes se volvieron casi diarios y la restitución del servicio fue inestable. En ese contexto, Leguizamón apuntó contra Edelap por la ausencia de respuestas y sugirió avanzar en la quita de la concesión.

La falta de control efectivo por parte de Oceba y la ausencia de plazos concretos para normalizar el servicio alimentan la sensación de abandono y profundizan la crisis de confianza en el sistema eléctrico bonaerense. Ante este escenario, el legislador insistió en que la energía es un derecho básico y que el Estado provincial no puede seguir tolerando incumplimientos que afectan la vida cotidiana de miles de familias.