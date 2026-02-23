Legisladores reclaman licencia de conducir digital en Provincia

El diputado bonaerense Valentín Miranda, junto a Alejandra Lordén y Priscila Minnard, presentó un proyecto para que la gestión de Axel Kicillof adhiera al sistema nacional de licencia de conducir digital. La iniciativa busca otorgar carácter permanente al documento, ya que hasta ahora la Provincia solo habilitó su uso de manera transitoria por problemas en la provisión de insumos para la emisión de carnets físicos.

Miranda advirtió que la falta de adhesión plena genera incertidumbre tanto en conductores como en autoridades de control, al tratarse de un régimen con vencimientos y sin estabilidad normativa. Cabe recordar que el sistema nacional, vigente desde mayo de 2025, permite renovar la licencia de forma remota con constancia médica digital y habilita la revisión técnica en talleres de distintas jurisdicciones.

Los legisladores radicales presionan para que Buenos Aires se sume a una política que ya funciona en la mayoría de las provincias. En paralelo, la diputada de La Libertad Avanza, Oriana Colugnatti, presentó previamente un proyecto similar, reforzando así el reclamo multipartidario para que la Provincia garantice la validez plena de la licencia digital y elimine la incertidumbre actual.