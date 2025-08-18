Manteros denuncian extorsión

Mientras la Municipalidad de La Plata avanza con los operativos para iniciar las obras en el Parque Saavedra, vendedores ambulantes denunciaron a una mujer por liderar una organización que impone pagos obligatorios y excluye a quienes no adhieren a sus protestas contra el Municipio por el cierre del espacio verde y el desalojo de los puestos.

La denuncia se da en medio de los operativos de desalojo por parte de la Comuna y tensiones creciente con los manteros. Los trabajadores quieren continuar en el Parque Saavedra, mientras que la gestión de Alak viene desplegando una política de reubicación de la venta ambulante.

Ante este contexto, un grupo de vendedores históricos denunció haber sido desplazado y amenazado por una organización encabezada por Diana Sofía Loayza Flores.

Según testimonios recogidos, Loayza y su grupo habrían impuesto un “aporte obligatorio” de al menos $3.000 para vender en el Parque Saavedra para financiar banderas, carteles y folletos utilizados en las protestas contra el Municipio.

En la Comuna no descartan presentar una denuncia penal. Además, remarcaron que la mayoría de los puesteros aceptó la relocalización para permitir el avance de los trabajos en el parque.