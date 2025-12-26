Milei busca liderar un bloque de derecha regional

El presidente Javier Milei celebra el avance de la derecha en la región y se esperanza con un encuentro de líderes conservadores. Según trascendió, pretende convocar a José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y posiblemente a Nayib Bukele (El Salvador) para una cumbre que oficialice un bloque de afinidad ideológica.

En Casa Rosada señalan que buscaría equilibrar la influencia de Luiz Inácio Lula da Silva, Nicolás Maduro y Gustavo Petro en la región. Durante la última cumbre del Mercosur, Milei habló de “la nueva Sudamérica” y llamó a no aferrarse “al mástil del pasado”.

Cabe mencionar que el mandatario mantuvo reuniones privadas con varios de sus pares que comparten alineamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, la idea de un bloque aún es incipiente, lo que refleja tanto la ambición internacional del Presidente como la falta de definiciones prácticas.

La apuesta expone riesgos ya que la ausencia de consensos internos y la fragilidad económica podrían limitar su capacidad de sostener un liderazgo regional más allá del plano discursivo. Analistas señalan que, sin una base sólida en el país, el intento de proyectarse como referente continental puede quedar en gestos simbólicos más que en una estrategia efectiva, mostrando las debilidades estructurales del mandatario argentino.