Milei se reunió con alguien que no existe

Milei sumó un nuevo escándalo en el caso $Libra. Interpol notificó al fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación judicial, que no existen registros en Singapur de una persona llamada Julián Peh.

Se trata de una figura que el Gobierno nacional había mencionado como cofundador y director ejecutivo de KIP Protocol, la empresa detrás del proyecto $Libra. Este dato se suma a la información que brindó meses atrás Migraciones en la que negó que hubiese entrado o salido del país alguien llamado Julian Peh.

A pesar de este giro en el caso, Peh sí estuvo en el país y se reunió con Milei, con Adorni y con el co-fundador de Tech Forum y nexo entre el Presidente y el mundo cripto, Mauricio Novelli, el 19 de octubre del año pasado. La información la proporcionó el Registro Único de Audiencias. Además, cuando estalló el escándalo, el Gobierno informó de esta y otras reuniones por el mismo tema.