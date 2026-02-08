Municipios envían ayuda para combatir incendios en Chubut

Varios municipios de la provincia de Buenos Aires enviaron brigadistas, bomberos voluntarios y equipamiento para reforzar el operativo contra los incendios que arrasan la Patagonia. El despliegue se amplió ante la magnitud del fuego, que ya consumió miles de hectáreas y presenta focos de difícil acceso.

La Dirección Provincial de Defensa Civil coordinó el envío de unos 40 brigadistas especializados junto con camionetas, unidades livianas, vehículos UTV y un camión 4x4, con todos los gastos cubiertos por la Provincia. Además, cuarteles voluntarios de Junín, Ameghino, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora sumaron personal capacitado en incendios forestales.

Ante este contexto, el Municipio de San Fernando aportó equipamiento técnico, desde cascos y hachas hasta motobombas y guantes, gracias a la solidaridad de sus vecinos. Por su parte, Almirante Brown también envió refuerzos, en un gesto que refleja cómo los municipios bonaerenses sostienen servicios esenciales y ponen recursos propios frente a la emergencia.

La coordinación y la solidaridad territorial se vuelven claves en un escenario donde el fuego avanza sin control y expone las limitaciones del Estado nacional para garantizar una respuesta integral.