Nación publicó un mapa de impuestos

El Gobierno nacional presentó el portal de Transparencia Tributaria Municipal, en el cual detalla los tributos que se cobran en provincias y municipios. Se trata de un nuevo cruce contra gobernadores e intendentes en medio del debate por los impuestos.

“Con el propósito de fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales, el Ministerio de Economía publica el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que reúne información tributaria de los municipios de todo el país”, señaló el comunicado oficial emitido por la cartera que conduce Luis Caputo.