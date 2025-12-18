El Gobierno flexibiliza importaciones y presiona a la industria local

El Gobierno nacional avanzó con una nueva flexibilización del comercio exterior al habilitar que las exigencias técnicas para importar y comercializar mercaderías se consideren cumplidas cuando los productos cuenten con certificaciones de países de referencia u organismos acreditados. La medida elimina la necesidad de repetir controles locales y facilita el ingreso de bienes con avales internacionales, en línea con los compromisos asumidos ante la Organización Mundial del Comercio.

El decreto del Ejecutivo permite el uso de certificados emitidos por autoridades oficiales, entidades reconocidas o laboratorios acreditados, siempre que acrediten el cumplimiento de normas técnicas y de calidad aceptadas en el país. También habilita vías alternativas de validación a criterio de la Secretaría de Industria y Comercio. El alcance incluye productos bajo supervisión de Anmat y Senasa, como cosméticos, artículos de higiene, domisanitarios, dispositivos de diagnóstico de bajo riesgo, fitosanitarios y veterinarios, siempre que cuenten con habilitación en países de referencia o certificaciones que respalden su seguridad. Quedan excluidos armas, explosivos, sustancias químicas, mercaderías usadas, alimentos regulados por el Código Alimentario, medicamentos, fertilizantes y bienes alcanzados por regímenes especiales.

La decisión profundiza la apertura y suma presión sobre la industria local en un contexto de actividad debilitada y creciente competencia externa.