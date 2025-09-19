Nueva alerta por el industricidio en la era Milei

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió sobre el industricidio que provoca la política económica del gobierno de Milei y cómo afecta en la provincia de Buenos Aires.

“La industria continúa sufriendo la política económica del Gobierno nacional”, comenzó el funcionario diciendo en un largo posteo en X, donde recuperó los últimos datos del uso de la capacidad industrial que publicó el Indec. En julio se ubicó en 58,2%. Se trata de un número más bajo tanto en la medición interanual (59,5% dio en el mismo mes en 2024) como en la mensual (58,8% en junio).

En este sentido, afirmó que en el transcurso del año la industria utilizó solo el 57,4% de su capacidad instalada. Estos niveles se encuentran 9 puntos por debajo de 2023 y están lejos del promedio de los últimos años (64% el promedio entre 2016-2023). En 2024, el promedio fue aún más bajo: 56%.

A su vez, López destacó que “el deterioro industrial es profundo y transversal”, ya que “no hay división que se salve”. Según un gráfico que mostró, los sectores más golpeados son las industrias de minerales, tabaco, metales, químicos y plásticos.

“Necesitamos revertir el desmantelamiento industrial que está llevando adelante el Gobierno nacional. 2,5 millones de puestos de trabajo y 50.000 empresas están en riesgo”, reflexionó el ministro. En esta misma línea, concluyó: “Si queremos generar valor agregado local y desarrollar al país, debemos defender la industria nacional”.