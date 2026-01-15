Nueva protesta por el ajuste en salud

Los trabajadores del Hospital El Cruce de Florencio Varela realizarán hoy una jornada de protesta de 24 horas bajo la consigna “24 Horas x Salarios Dignos”.

La medida no solo busca visibilizar el deterioro salarial del sector, sino también defender el carácter público del establecimiento. Es que surgieron especulaciones por una eventual privatización de cinco centros de salud en la provincia de Buenos Aires.

“Repudiamos enérgicamente cualquier intento de privatización y alertamos sobre las graves consecuencias que tendría para el sistema de salud y para la comunidad”, afirmaron los trabajadores.