Nuevo descenso de la actividad metalúrgica

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) publicó su reporte mensual correspondiente a enero sobre la actividad del sector. Si bien registró una leve mejora mensual de 0,8% frente a diciembre, cayó 6,2% respecto al mismo mes del año pasado.

De esta manera, esta rama de la industria continúa 17,9% por debajo de sus máximos recientes y en valores similares al peor momento de la pandemia en 2020.

A su vez, el empleo metalúrgico cayó 2,7% frente a enero de 2025, y 0,3% respecto de diciembre.

En tanto, el uso de la capacidad instalada de este sector industrial se ubicó en 40,6%, lo que significa que más de la mitad del aparato productivo metalúrgico está paralizado o subutilizado.

En cuanto al impacto en las provincias, Buenos Aires registró una caída interanual de 8,4%, la más pronunciada. Córdoba (-6,1%) y Santa Fe (-3,2%) también profundizaron su deterioro, mientras que Mendoza (-2,2%) y Entre Ríos (-0,3%) mostraron descensos más moderados.