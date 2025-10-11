OpenAI desembarca en la Patagonia con beneficios fiscales a medida

Con el respaldo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la compañía estadounidense OpenAI, anunció un ambicioso proyecto en la Patagonia que implicará una inversión de 25.000 millones de dólares. El plan, bautizado “Stargate Argentina”, incluye la construcción de un gigantesco centro de datos destinado al desarrollo de inteligencia artificial avanzada, en sociedad con la empresa local Sur Energy.

El anuncio fue realizado por el propio presidente Javier Milei, quien recibió en Casa Rosada a representantes del proyecto. Según el comunicado oficial, la iniciativa “colocará a la Argentina en la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial” y tendrá capacidad para operar con hasta 500 megavatios.

El desembarco de OpenAI se concretará bajo el paraguas del RIGI, un régimen que otorga exenciones fiscales, aduaneras y cambiarias a las grandes inversiones extranjeras.

La normativa, aprobada por el Congreso pese a las críticas opositoras, permite a las multinacionales repatriar utilidades en dólares y operar con mínima intervención del Estado.