Petroleros advierten con retomar el paro en Vaca Muerta

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén alertó sobre la posibilidad de retomar el paro en Vaca Muerta, ante el incumplimiento de las cámaras empresarias de reincorporar a los trabajadores despedidos, como establece la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

El secretario general Marcelo Rucci señaló que, pese a haber suspendido las medidas tras acatar la conciliación, la mayoría de los despidos no fueron revertidos.

En esa línea, remarcó la necesidad de diálogo ordenado para evitar perjuicios a los trabajadores, pero advirtió que no permitirán avasallamientos ni condiciones injustas.