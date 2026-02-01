Polémica por la demora de las obras en Parque Saavedra

Los concejales platenses del PRO, Nicolás Morzone e Iván Zanetto, presentaron un pedido de informes para exigirle a la Municipalidad de La Plata explicaciones por la demora en el avance de las obras de remodelación en el Parque Saavedra. Se trata de un proyecto que inició a mitad del año pasado, pero que en los últimos meses se observa parado.

En concreto, el proyecto de resolución que ingresó al Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo precisiones sobre cuál es el plazo total previsto para la finalización de los trabajos. En este camino, debe detallar la fecha de inicio y de cierre de la obra, así como el grado de avance actual.

Los ediles piden explicaciones sobre los motivos de la aparente inactividad y también si hubo alguna comunicación hacia los vecinos del parque para informar sobre el desarrollo de la obra, los vallados, los cortes y las modificaciones en el uso del espacio público.

El mismo expediente reclama que se indique “qué empresa está a cargo de la obra, cuál fue el procedimiento de contratación, el monto adjudicado y si se otorgaron ampliaciones de plazo o redeterminaciones de precios”.