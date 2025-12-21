Prepagas anunciaron subas para enero

Las empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus afiliados los ajustes que tendrán las cuotas a partir de enero. Los incrementos previstos se alinean con la inflación de noviembre, que fue del 2,5%.

Con esta variación, los planes de salud acumulan hasta ahora un aumento cercano al 28% en lo que va del año, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En este camino, al menos cuatro grandes prestadoras ya comunicaron a sus afiliados los nuevos valores que regirán desde enero. Swiss Medical, Galeno y Avalian confirmaron ajustes del 2,5%. En tanto, Omint comunicó una suba del 2,9%, por encima de la inflación.

Cabe destacar que normativa vigente establece que las empresas cuentan con un plazo de cinco días hábiles para informar los nuevos valores, una vez que se conoce el dato de inflación, publicado el 11 de diciembre.