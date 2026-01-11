Proponen “descentralizar” la VTV

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) por la sección de La Plata, Francisco Adorni, criticó los aumentos desmedidos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Al respecto, propuso descentralizar la realización del trámite para que participen talleres privados.

Según explicó el legislador, en los últimos cinco años, la VTV aumentó de $1.108 a $97.057, por lo que adelantó que trabaja en la elaboración de un proyecto de ley para descentralizar el trámite, con el objetivo de que participen concesionarias oficiales y talleres privados.

“Ese service que vos haces, también deberá incluir control de seguridad sobre tu vehículo, mientras que la licencia de conducir no se te deberá secuestrar más de tener la VTV vencida”, expresó el hermano del jefe de Gabinete nacional.

De esta manera, el proyecto de ley buscará modificar el artículo 16 de la Ley 13.927. De esta manera, la VTV la podría realizar cualquier taller o persona jurídica “que cumpla con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación”.

Cabe recordar que en enero de 2024 el senador bonaerense de la Unión Cívica Radical (UCR), Ariel Bordaisco, presentó un proyecto de similares características.