Repudio por un nuevo ataque hacia Cristina Kirchner

Legisladores bonaerenses de Unión por la Patria repudiaron una nota publicada este domingo por Clarín bajo el título “Kicillof enterró a Cristina”, escrita por el periodista Ricardo Roa. El texto editorial incluyó una serie de referencias mortuorias sobre la expresidenta, lo que motivó un fuerte repudio por considerar la publicación como un nuevo ataque mediático contra la titular del Partido Justicialista (PJ).

Al respecto, la titular del bloque peronista en el Senado bonaerense, Teresa García, recordó las campañas de odio hacia la líder peronista que apelaron a imágenes de bolsas mortuorias, horcas y guillotinas. En ese marco, afirmó que ese mismo clima se intenta reinstalar con nuevas expresiones mediáticas: “Sigan así, el peronismo le volverá a ganar al odio como siempre”.

En tanto, el senador camporista, Emmanuel González Santalla, vinculó la nota directamente con la situación judicial de Cristina Kirchner. “Nunca le perdonaron el agravio de haberse parado de manos con ellos para defender la dignidad de los argentinos y argentinas”, sostuvo el legislador.

Por otra parte, la senadora Laura Clark expresó que la persecución a Cristina Kirchner responde a sectores de poder que intentan imponer un “peronismo domesticado” que se pliegue a los intereses del círculo rojo y de la embajada de Estados Unidos. “La única que los hace temblar (y que nunca será su mascota) es Cristina. Por eso la quieren presa o muerta y enterrada”, aseguró.