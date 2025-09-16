Diputados bonaerenses vuelven a sesionar tras cuatro meses

Tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados bonaerense volverá a sesionar esta semana, luego de casi cuatro meses. Allí, se tratarán un variado abanico de temas.

La última sesión había sido el 12 de mayo donde se aprobó la modificación de la Ley Electoral provincial para los comicios del pasado 7 de septiembre.

Ahora, el presidente del cuerpo, Alexis Guerrera, convocó a un nuevo encuentro para este jueves 18 de septiembre a las 11 horas.

Entre los principales proyectos a tratar están el de Alejandra Lordén (UCR-Cambio Federal), Lucía Cano (FIT) y Abigail Gómez (PRO) para reglamentar la labor del acompañante terapéutico en la provincia de Buenos Aires. La normativa apunta a otorgar un marco legal y profesional a un rol clave dentro de los equipos interdisciplinarios de salud mental.

Otra iniciativa importante es la de Lucía Iañez (Unión por la Patria) para regular el funcionamiento de los hogares convivenciales que alojan menores que se encuentran bajo medidas judiciales o carecen de grupo familiar. El objetivo es garantizar la protección integral de sus derechos y establecer estándares de funcionamiento para estas instituciones.

Además, se tratará una propuesta del legislador Carlos Puglelli, que plantea la implementación de una plataforma multiagencial para unificar la gestión de emergencias en la Provincia.