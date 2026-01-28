Santilli refuerza su armado con una exlegisladora bonaerense

Diego Santilli sumó a la exdiputada bonaerense y exintendenta de Baradero, Fernanda Antonijevic, como subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, en un movimiento que reactivó el tablero político y volvió a marcar la fuga de referentes del PRO hacia el oficialismo libertario.

El cargo estaba vacante desde agosto y la designación busca consolidar un área clave para el diálogo con las provincias. Dentro del PRO, la llegada de Antonijevic se interpretó como otro gesto de acercamiento al armado de Javier Milei, generando inquietud por la continuidad de pases hacia La Libertad Avanza.

La dirigente acumula trayectoria en la política bonaerense, con paso por el Ejecutivo municipal y la Legislatura, además de un inicio en el GEN y posterior desembarco en el macrismo.

Su incorporación se suma a antecedentes de peso como Patricia Bullrich y Diego Valenzuela, que ya migraron al espacio libertario. Mientras algunos referentes como Cristian Ritondo mantienen un perfil más dialoguista, otros fortalecen su vínculo con el oficialismo, en un escenario donde Mauricio Macri intenta sostener expectativas para 2027, aunque la dinámica de pases sigue robusteciendo la estructura libertaria.