Sanz cuestionó la falta de una oposición estructurada

El exsenador Ernesto Sanz alertó que el gobierno de Javier Milei avanza sin rumbo por la ausencia de una oposición estructurada. También señaló que el oficialismo disimula falencias con estrategias de marketing y simbolismos que requieren enemigos públicos para sostener adhesión.

Por otra parte, Sanz relativizó el carácter histórico de la reforma laboral y dudó de su impacto en el empleo. En esa línea, advirtió que el problema central es la economía real, que golpea a PyMEs y carece de un horizonte de crecimiento, mientras el Gobierno mantiene una mirada fiscalista que no resuelve la crisis productiva.