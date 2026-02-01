Sigue el alerta por los loteos ilegales en La Plata

A principio de enero, la problemática de los loteos ilegales en La Plata revivió tras la denuncia penal de la Municipalidad a una serie de desarrollos urbanos sin autorización por estar ubicado en zonas rurales. A lo largo del mes, continuaron las inspecciones y sanciones ante más intentos de continuar con los emprendimientos. Según informaron desde la Comuna, en ese período se labró en promedio un acta por día por distintas infracciones.

En ese marco, las autoridades municipales anticiparon que la semana próxima, una vez finalizada la feria judicial, se presentará una ampliación de la denuncia que investiga el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta por los presuntos delitos de estafa y desobediencia. La nueva presentación incorporará información relevada en los últimos días a partir de los operativos realizados en distintos puntos del partido.

En concreto, se comunicó que se detectó la oferta de terrenos para vivienda en al menos nueve barriadas ilegales ubicadas en torno a la Ruta 36. Se trata de zonas que integran el cordón frutihortícola y cuentan con indicadores de producción rural, por lo que no está permitida la subdivisión ni la edificación con fines habitacionales.