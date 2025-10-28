Trabajadores de Acerías Berisso piden acompañamiento

Los trabajadores de Acerías Berisso continúan con la toma de la planta ubicada en 128 entre 4 y 5, tras demoras en el pago de sueldos y el cierre repentino de la empresa. En este sentido, indicaron que están en alerta por un posible desalojo, y pidieron acompañamiento de la sociedad. A su vez, comunicaron que se dictó conciliación obligatoria.

La medida de fuerza por parte casi 60 trabajadores de la fábrica metalúrgica inició el jueves. Según contó a diario Hoy Pablo Acuña, directivo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional La Plata, la situación se venía agravando con demoras en el pago de sueldos, malos tratos, pésimas condiciones laborales y despidos discrecionales.

Ante el rechazo de las propuestas por parte de los dueños en las negociaciones llevadas a cabo en el Ministerio de Trabajo bonaerense, los trabajadores anticiparon que hasta no tener respuestas seguirán con las medidas de fuerza.

En este contexto, según relató a este medio el delegado de los trabajadores de la fábrica, Carlos Lazarte, el viernes se acercó un comisario a pedir que desalojen y que, si no lo hacían, cuerpos de infantería desalojaría a la fuerza con una orden de fiscalía. Horas más tarde, se conoció que se frenó la decisión judicial.

Bajo esta incertidumbre, los trabajadores emitieron un comunicado durante el mediodía de este lunes donde alertaron sobre el posible desalojo. En este sentido, hicieron “un llamado a la solidaridad de todas las organizaciones obreras, sociales y políticas, a nuestros compañeros de la UOM y del movimiento obrero en general, para que estén atentos y nos acompañen”.

Horas más tarde, informaron que el Gobierno dictó conciliación obligatoria, por lo que hoy se presentarán a trabajar y a las 15 horas tendrán una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense.