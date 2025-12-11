Trabajadores de la salud denuncian salarios impagos y despidos

El conflicto laboral en el sistema sanitario bonaerense volvió a escalar con las denuncias de trabajadores de la Clínica Santa Isabel de San Nicolás y del Hospital Italiano Regional del Sur de Bahía Blanca. En ambos casos se denunciaron sueldos adeudados, aguinaldos impagos y despidos irregulares en un contexto de crisis financiera que compromete la continuidad de los servicios.

En San Nicolás, empleados y exempleados reclamaron tres meses de haberes atrasados y aguinaldos pendientes desde 2023. En esa línea, acusaron a la empresa Iepsi de incumplir obligaciones básicas y de aplicar despidos bajo causas inventadas. La protesta reunió a sectores activos y cesanteados, que exigieron reincorporaciones y el pago inmediato de lo adeudado.

Mientras tanto, en Bahía Blanca, el Hospital Italiano enfrenta un escenario crítico tras el anuncio de Confederada Salud de pagar los sueldos de noviembre en cuatro cuotas y el aguinaldo en una quinta. La medida generó malestar entre más de 500 trabajadores, que ya habían cobrado en tramos haberes anteriores y esperaban una regularización. A esto se suman las dudas sobre el rol de la gerenciadora, ya que no está claro si administra o solo audita el funcionamiento institucional.

Ambos conflictos reflejan el deterioro del financiamiento privado en salud y la vulneración de derechos laborales. Los gremios advierten que la falta de previsibilidad y los pagos fragmentados ponen en riesgo la atención y reclaman intervención urgente de las autoridades provinciales y nacionales.