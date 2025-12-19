UPCN se sumó a las críticas al Gobierno

El secretario general de UPCN y adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, criticó la reforma laboral impulsada por Milei. Advirtió que “no crea empleo genuino”.

En diálogo con Radio Splendid, el dirigente gremial subrayó que “lo que crea empleo genuino es cuando hay inversiones” que “apuestan” a la producción y que “generan” polos de desarrollo.

Asimismo, sostuvo que el país se encuentra en el “camino opuesto” porque hay un “achatamiento absoluto de las actividades, cierre de pymes y expulsión de mano de obra”.

Para finalizar, afirmó que el Gobierno carece de un “plan económico”.