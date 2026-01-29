Nuevo aumento para municipales platenses

El intendente de La Plata, Julio Alak, anunció un aumento salarial del 10% para los empleados municipales. La suba alcanzará a los sueldos de enero a cobrar en febrero.

“Bajo la conducción de nuestra secretaria General, Fabiola Mosquera, y después de jornadas de negociaciones logramos llegar a un acuerdo de aumento del 10%”, sostuvo el secretario gremial de UPCN en la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Martin Oyarzabal, tras concretar la suba salarial en un encuentro con el jefe comunal. Además, señaló: “Hoy logramos un aumento considerable con la promesa de seguir dialogando nuevas mejoras para todos los sectores”.

Con esta nueva medida, la suba acumulada entre enero de 2024 y enero de 2026 alcanza un total de 248%. De esta manera, supera por 62 puntos a la inflación acumulada del mismo período, estimada en 186%.

Desde la Municipalidad compararon la situación de los últimos años con el 2023. Durante ese año, los incrementos de sueldo otorgados por la gestión anterior sumaron apenas un 82%, lo que dejó a los trabajadores municipales en una situación de evidente deterioro frente a la inflación que fue del 211%.