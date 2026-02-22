Villarruel criticó la apertura de importaciones

Victoria Villarruel volvió a aparecer para diferenciarse de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. En una publicación en sus redes sociales, la vicepresidenta repudió la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles que aplicó el presidente Donald Trump a las importaciones. En el mensaje, la titular del Senado aprovechó para criticar la apertura indiscriminada de las compras al exterior de la administración libertaria.

“La decisión de la Corte de anular los aranceles impuestos por Trump implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos, sin empleo y producción nacional no hay políticas reales de gobierno”, afirmó Villarruel.

En esa línea, la compañera de fórmula del presidente Javier Milei agregó: “Sin industria, se pasa a depender hasta en los más mínimo de China, un país comunista, para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero esta la Argentina”.

“La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”, sentenció Villarruel y cerró: “Tenemos todo para ser una potencia mundial, no debemos conformarnos con ser un país de servicios”.

La intervención en redes sociales no es casual, ya que se da luego del cierre de FATE, que dejó en la calle a más de 900 trabajadores, como consecuencia de la caída de ventas por el aumento de la importación de cubiertas chinas.