YPF firmó un acuerdo para exportar gas de Vaca Muerta hacia Italia

La petrolera estatal YPF selló un acuerdo con la italiana ENI para exportar gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta, en un proyecto que prevé vender 12 millones de toneladas anuales. El presidente Javier Milei encabezó en Olivos la reunión con el titular de la petrolera, Horacio Marín, y el CEO de ENI, Claudio Descalzi. Desde el Gobierno calificaron la iniciativa como “la mayor inversión de la historia”, aunque expertos del sector advierten que, bajo el actual esquema del RIGI, buena parte de las ganancias quedarán en el exterior y no fortalecerán la soberanía energética. El megaproyecto corre el riesgo de consolidar un modelo que profundiza la dependencia externa