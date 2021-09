Brutal asalto en una casa de Villa Elisa, que terminó destrozada

"El patrullero dijo que no tenía combustible ni para llegar”. Así, con esa frase certera, indignante y que poco justifica, se expresó un vecino de Villa Elisa al ser consultado por el brutal robo que sufrió una mujer en su casa de la mencionada localidad de la zona Norte platense. Bajo un profundo hermetismo con el fin de esconder la inseguridad trepidante que azota a la ciudad, fuentes oficiales confirmaron el suceso y admitieron que nada saben de los ladrones que lo protagonizaron.

El hecho, por lo que este multimedio pudo averiguar, se materializó en un domicilio de las inmediaciones de la avenida Arana y 132, donde reside una mujer. Hasta allí llegó en las últimas horas un grupo de hampones, que ganó el interior de la propiedad y sorprendió a la damnificada.

Con el fin de apoderarse de un dinero que estaban seguros que allí había, no dudaron en destrozar cada sector de la vivienda. “Fue desesperante, algo pocas veces visto”, contó un residente del área, para luego añadir que los malvivientes “actuaron con una saña desmedida”.

Poco después se fueron del sitio con los bolsillos repletos de dinero, cuya cifra no trascendió, y también se alzaron con diferentes elementos que consideraron de valor.

Una vaga explicación

Lo más indignante, sin embargo, estaría por llegar, y se dio cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al personal de la fuerza. Un móvil policial salió rumbo a la denuncia pero no pudo arribar a tiempo. “Los oficiales que iban a bordo admitieron que se quedaron sin nafta”, aseveró un vecino, y agregó: “La verdad es que es una vergüenza, dan lástima. No tienen combustible o liberan las zonas. ¿Qué nos queda a nosotros?”.

Antecedentes

El tema de los patrulleros sin nafta no es algo nuevo ni mucho menos, sino que diario Hoy ya publicó la problemática tiempo atrás, más precisamente en enero del corriente. En esa oportunidad, los mismos numerarios de la fuerza contaron por lo bajo que cuentan con apenas ocho litros para circular su cuadrícula en los turnos de 16 horas que se les asignan, por lo que no llegan a cumplimentar siquiera la mitad de esos recorridos.

En aquella oportunidad, un vocero había dicho: “No hace mucho, me acerqué a un patrullero que estaba parado en una calle interna entre los caminos Belgrano y Centenario, sobre Gonnet, para decirles que dos motochorros acababan de asaltar a un chico. Me respondieron que no podían salir a buscarlos porque estaban esperando a otro móvil para que les pase combustible, porque a ellos se les había acabado”.