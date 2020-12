Buscan desesperadamente a un joven de Los Hornos que desapareció hace más de 20 días

Sergio Rolando Jeldres, de 25 años, está desaparecido de su hogar desde hace 24 días y su familia lo busca intensamente. El joven padece de un retraso madurativo y necesita medicación. No sabe leer y no sabe escribir, por lo que no sabe volver a su casa.

Amigos y allegados de la familia tratan de dar con su paradero hace más de tres semanas y la desesperación crece cada minuto que no surgen noticias sobre el joven que vive en Los Hornos.

Un dato clave que aportaron desde el entorno es que tiene un tatuaje que dice Sergio R. Jeldres, más el símbolo de discapacitado y llamar al 911. Asimismo se realizó la denuncia correspondiente en la DDI. La última vez que lo vieron fue hace aproximadamente una (1) semana en la zona del Bosque.

Cualquier novedad sobre el joven por favor comunicarse al teléfono 0221-350 1144.