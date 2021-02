El robo que faltaba en City Bell: se llevaron las lajas de la vereda de una casa

Los robos en City Bell continúan a la orden del día. Los delincuentes atacan en cada rincón de la localidad y se las ingenian a diario para sorprender con los elementos que se llevan. No conformes con cometer entraderas, también aprovechan otras modalidades, tal como lo demostraron en las últimas horas.



Uno de sus residentes denunció que sujetos desconocidos llegaron hasta su domicilio y se apoderaron nada menos que de las lajas que había en su vereda; como si fuese poco, las había adquirido recientemente. “Esto es inaudito, se llevan cualquier cosa”, se lamentó la víctima.



Otros lugareños, al enterarse de lo que había ocurrido, se mostraron tan fastidiosos como él. Uno expuso: “Es una vergüenza. A nosotros nos robaron los picaportes del garaje y otros también me comentaron que se llevaron hasta macetas. Se llevan todo lo que pueden. Es una tristeza lo que le están haciendo a City Bell y a sus habitantes”.



Yendo en esa línea, surgió otra voz explicando lo que le pasó a uno de sus familiares directos: “Es un horror lo que ocurre. City Bell se ha convertido en tierra liberada para la delincuencia. Casi que no hay casi policías y la comisaría (Décima, con jurisdicción en la zona) no tiene patrulleros. A mi hijo le robaron el tacho de basura de hierro con tapa”.



En tanto, una lugareña hipotetizó sobre lo que los maleantes podrían hacer con la laja sustraída: “Seguro son delincuentes que las rompen para tirárselas después a los autos para obligar al conductor a detener la marcha y asaltarlos”.



Pese a la cantidad de incidentes diarios y a las denuncias de los damnificados, hasta el momento las autoridades policiales no lograron dar con los autores.



En Altos de San Lorenzo



Un hecho similar se registró anteanoche en Altos de San Lorenzo, donde un malviviente se llevó una maceta del frente de una vivienda emplazada en la calle 27 entre 81 y 82. Lo más grave del asunto es que iba acompañado de su mujer, un niño y un cochecito con un bebé dentro, lo que generó una fuerte indignación. En este caso, el suceso quedó registrado en una cámara de seguridad, pero ni eso fue suficiente para poder identificar al autor.