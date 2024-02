Entró a robar a un domicilio de Gonnet y terminó apuñalado

Un ladrón de 30 años terminó apuñalado tras intentar ingresar a robar a una casa de Gonnet, donde fue sorprendido por un vecino de la víctima.

El hampón llegó hasta un domicilio del Camino General Belgrano y 495 y, mediante una escalera, pretendió acceder a un inmueble. Sin embargo, un residente de la cuadra lo vio y le pidió que se fuera.

El intruso entonces agarró la escalera y lo golpeó con esta, para después agarrar piedras y tirarlas al inmueble del vecino, causando daños. Como a continuación ingresó al predio, el dueño del lugar terminó por defenderse y agarró de un cantero un cuchillo, con el que le provocó un corte.

El caco se fue a las corridas, dejando la escalera, aunque no llegó lejos y fue descubierto por un patrullero en 497 y 25. Debido a su herida, debió ser asistido por personal del SAME, que determinaron que había sufrido un corte en el hombro que no puso en peligro su vida. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría Decimotercera por los delitos de “robo en grado de tentativa, violación de domicilio y daños”.