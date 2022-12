Locura en Berisso: entró a la casa de su ex, rompió todo y la cortó con un vidrio

Una verdadera locura y momentos de extrema tensión se vivieron ayer en un domicilio de Berisso, donde un hombre de 28 años cortó con un arma blanca improvisada a su expareja, de su misma edad. Luego rompió parte del mobiliario e intentó suicidarse, provocándose graves lesiones en su cuerpo.

Fuentes policiales indicaron que todo se inició cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un sujeto “violento con intenciones de autoeliminación”, de acuerdo a los voceros. El mismo estaba en la vivienda de su exnovia, ubicada en 171 entre 40 y 41, por lo que un patrullero se acercó hasta el lugar y constató la denuncia.

El individuo, con un vidrio, le practicó cortes en los antebrazos a la mujer y a continuación hizo lo mismo pero con su propio cuerpo. “Se provocó heridas cortantes, profundas, en sus brazos, ya que no aceptaba la ruptura de la relación”, añadió el portavoz ante Trama Urbana.

Perdiendo sangre, fue trasladado de urgencia hasta el hospital Larraín de la vecina ciudad, donde quedó internado y se constató que su vida no corre peligro.

Ella no quiso denunciarlo

En tanto, su ex señaló que el individuo ingresó a su propiedad mientras ella dormía, y le rompió puertas, diferentes partes del lugar y también un televisor. Sin embargo, no quiso que lo arrestaran y, por el contrario, les pidió a los uniformados que lo dejaran en libertad. Agregó incluso que no iba a realizar una denuncia.

Cursando los datos de los involucrados en la base informática policial, se constató que sobre él pesa una restricción de acercamiento con respecto a la damnificada y a su inmueble, aunque la misma estaba vencida. “Pese a eso, indica que se trata de un masculino violento”, resumió un pesquisa con acceso a la investigación.

Se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción en turno número 16, donde se abrió un expediente por los delitos de “violación de domicilio, lesiones y daños en el contexto de violencia de género”.

Se secuestró, además, trozos de vidrio con restos de sangre y hoy, si al hombre le dan el alta, deberá declarar ante la Justicia platense.

En cuanto a la víctima, se supo que los cortes recibidos fueron superficiales y se encuentra en buen estado de salud.