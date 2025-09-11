Mató a puñaladas a una vecina durante una discusión

Un salvaje crimen conmocionó a todo un barrio, en el que una adolescente de 14 años atacó con un arma blanca a su vecina, una joven de 26 años, durante una feroz pelea en la vía pública. Las heridas sufridas por la víctima finalmente le provocaron la muerte, a pesar del esfuerzo realizadas por los profesionales del centro de salud al que fue traslada.

De acuerdo con las primeras informaciones sobre el hecho, el enfrentamiento se originó en el barrio Llamarada, en la localidad entrerriana de Concordia, Entre Ríos, en medio una fuerte discusión entre dos familias que ya mantenían conflictos previos.

Todo comenzó con un cruce verbal y con la escalada de violencia, los protagonistas comenzaron a utilizar distintos elementos como palos y cuchillos. En ese marco la menor apuñaló a la víctima de 26 años, identificada como Jésica Noemí Bravo.

Las lesiones cortantes obligaron a que Bravo fuera trasladada de urgencia hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat. La mujer ingresó por el sector de la guardia y fue rápidamente atendida, pero los médicos confirmaron su fallecimiento poco después, por lo que poco pudieron hacer para salvarle la vida.

Enseguida comenzó la investigación para tratar de esclarecer el hecho y según los datos aportados por los voceros abocados al caso, se confirmó que existían antecedentes de enfrentamientos entre ambas familias.

Tras el crimen, la menor quedó a disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), y se dispuso una guardia policial permanente en el barrio para evitar nuevos incidentes entre los involucrados en el conflicto vecinal.

La causa quedó a cargo de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez, quienes determinarán los pasos judiciales a seguir en el marco de un caso complejo por la edad de la agresora.