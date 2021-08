Se metieron en su casa, golpearon a su hijo y le robaron todo

Los vecinos de la localidad de Villa Elvira están cansados de los reiterados hechos de inseguridad. En la jornada de ayer, se registró un nuevo y violento robo en la zona de 4 y 80 bis, cuando desconocidos ingresaron a la casa de una mujer, golpearon a su hijo y le robaron todo.

El hecho se produjo cuando la damnificada se encontraba en su hogar junto al muchacho. “Hoy (por ayer) a las 12.30 entraron en mi casa tres tipos armados que se movían en una Stepway negra. Golpearon a mi hijo y se llevaron todo lo que pudieron. Les pido si alguno tiene cámara que identifique la patente sería de gran ayuda para dar con los ladrones”, contó la víctima.

No está claro cómo los hampones ingresaron a la finca, pero lo cierto es que tuvieron la impunidad de atacar a plena luz del día y ni siquiera fueran detectados por las autoridades. Una vez en el interior, atacaron al joven cuando opuso resistencia y luego redujeron a su madre, a quien también golpearon. Con la situación controlada, dejaron un gran revuelo tras su paso y cargaron todo lo que pudieron en el vehículo en el que llegaron, tras lo cual huyeron con rumbo desconocido.

“Le entraron a robar a una vecina que le habían robado hace 8 meses”, confesó otro frentista que dialogó con este multimedio, mostrando su indignación por lo sucedido. Además, declaró que “aparentemente el vehículo está filmado”, aunque al momento del cierre de esta edición no había podido ser localizado por la Policía.

Debido a esto, se deberá realizar un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad de las inmediaciones de donde ocurrió el asalto, para poder determinar el paradero o la identidad de los autores del hecho, como así también la ubicación de la camioneta en la que escaparon.

Un dato no menor es que el violento episodio tuvo lugar muy cerca de donde semanas atrás ocurrió otro salvaje hecho delictivo. “Fue a una cuadra del penitenciario que balearon el 21 de julio”, recordó el vecino que se comunicó con diario Hoy, el cual mostró su indignación por todo lo sucedido.

Por su parte, trascendió que tanto la mujer como su hijo, a pesar del mal momento vivido, no habían sufrido heridas de consideraron y que sus vidas no corrían peligro. No obstante, el hecho de que los hampones no hayan podido ser capturados y que hayan actuado con tal impunidad despertó una vez más la bronca de todos los residentes del barrio, que aseguran que padecen a diario diversos hechos de inseguridad.