A Independiente le amargaron la noche sobre el final

Uno de los platos fuertes de la jornada estuvo en Rosario, donde Independiente y Newell’s protagonizaron un encuentro muy interesante, bien de Primera, pero que finalizó en igualdad 1-1, por los goles de Gabriel Ávalos para el Rojo y Michael Hoyos para la Lepra. Los de Gustavo Quinteros obtuvieron su segundo punto en el certamen, mientras que los de la dupla Orsi - Gómez sumaron su primera unidad en el año.

Por momentos fue una partida de ajedrez con muchos duelos individuales en varios sectores del campo de juego. Sin embargo, a los 34 minutos apareció una gran jugada que inició Ávalos con un cabezazo para Ignacio Malcorra, que puso a correr a Matías Abaldo, el delantero se acomodó para la diestra y sacó un tiro que hizo lucir al arquero Gabriel Arias, pero el rebote le quedó al delantero paraguayo que sin dudarlo colocó la apertura del marcador.

Sin embargo, ya llegando al tiempo de descuento del complemento, Hoyos, aquel joven surgido en el Pincha, venció a Rodrigo Rey para poner el empate definitivo en el Coloso Marcelo Bielsa.

Otro resultado del día: Atlético Tucumán 0-0 Central Córdoba.

Choque de academias en Avellaneda

Además de las presentaciones de Gimnasia y Estudiantes, habrá dos partidos este miércoles en el Apertura. En Mar del Plata, Aldosivi recibirá a Barracas Central desde las 17.00, en un duelo de equipos que no pudieron ganar en su primer partido, al tiempo que a las 19.00 se dará un compromiso muy particular entre Racing de Avellaneda y Rosario Central.

En un Cilindro con un campo de juego en pésimas condiciones, los de Gustavo Costas y Jorge Almirón intentarán abrochar su primera alegría en este 2026, ambos con planteles de mucha jerarquía, donde destaca la figura de Ángel Di María en el Canalla.