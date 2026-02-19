Alarma en la “Scaloneta”: se desgarró Lautaro Martínez

Luego de la derrota de Inter ante Bodo/Glimt en Noruega por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League, se encendieron las alarmas en la Selección Argentina por Lautaro Martínez, que salió lesionado en el segundo tiempo y su entrenador, Cristian Chivu, aseguró que se trata de “algo grave”.

El Toro fue titular y disputó los primeros 60 minutos del encuentro, hasta que el entrenador rumano realizó el cambio. Si bien salió con algún gesto de dolor, lo hizo al trote dado a que el Nerazzurro buscaba el triunfo, por lo que no parecía tan grave. Sin embargo, el DT habló con la prensa luego del encuentro y aseguró: “Perdimos a Lautaro; se lesionó. Pero hay otros jugadores con problemas; los evaluaremos mañana. Es una lesión bastante grave”.

Ante semejante declaración, rápidamente se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de la Albiceleste, comandado por Lionel Scaloni. Sin embargo, desde el entorno del jugador le confirmaron a TyC Sports que se trata de una lesión muscular en el gemelo.