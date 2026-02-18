Aldosivi y Tigre hicieron los deberes

Aldosivi consiguió su primer triunfo del año y avanzó de ronda en la Copa Argentina. El Tiburón se impuso por 3-0 a San Miguel, en el estadio Norberto Tomaghello, y se metió en los 16avos de final del certamen federal donde se enfrentará a River.

La diferencia en el marcador llegó pasados los 22 minutos de la primera mitad. Un tiro de esquina desde la derecha fue aprovechado por el zaguero central Joaquín Novillo, quien luego de un rebote en uno de los marcadores del Trueno Verde, definió de zurda para poner el 1-0.

Luego, a los 10 del segundo tiempo, el Tiburón aprovechó un blooper insólito del fondo de San Miguel para anotar el 2-0.

La victoria pasó a ser goleada a 8 minutos del final gracias al aporte del ex-Gimnasia Alan Sosa.

Por su parte, en un duelo que le costó más de lo esperado, Tigre hizo los deberes y puso primera tras vencer por 2-0 a Claypole en los 32vos de final. Los goles cayeron en el segundo tiempo, con un gran cabezazo de Ramón Cachila Arias a los 15 minutos. Ya sobre el cierre del encuentro, y con el conjunto del conurbano bonaerense jugado en ataque, el Matador lanzó la contra y David Romero, el delantero del momento en el fútbol argentino, eludió al arquero y liquidó la historia. De esta forma, los dirigidos por Diego Dabove enfrentarán a Independiente Rivadavia en 16vos.