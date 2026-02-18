El stud “Rey de S.A.O.” calienta motores para otro año exitoso

Luego de una resonante irrupción en el mundo turf que tuvieron los ejemplares del stud “Rey de S.A.O.” durante la temporada hípica pasada, ahora apunta todos los cañones a mejorar lo logrado. Los mismos, entrenados en el Barrio Hipódromo de La Plata por el cuidador Gustavo Fabbian pasaron por alto los meses de calor y recién mañana, un ejemplar de la escudería romperá el fuego de este 2026. Se trata de Emotizo, un caballo de 3 años que será de la partida en la 3ra carrera sobre 1.200 metros de recorrido.

Por su parte, en la reunión del próximo martes 24, le tocará el turno de reprisar a Picasso, un descendiente de Lucullan que salió de perdedor en su segundo intento dejando tan buena impresión que sus dirigidos decidieron medir posibilidades en el Gran Premio Palermo (G I-1.600 mts.) en la arena porteña con suerte esquiva. De vuelta a la categoría, obtuvo un tercer lugar en la que fuera su última participación, el pasado 1º de diciembre. Casi un par de meses de descanso y con buenos ensayos volverá a la palestra para disputar el Premio Burudun (1.600 mts), reservado para todo caballo de 3 años, ubicado en el décimo turno de la referida reunión donde se las verá con ocho rivales.

Como se sabe, esta caballeriza es propiedad de Héctor Esmir Ocampo, quien además es presidente del Club Hípico de San Antonio Oeste, lugar donde tiene sus emprendimientos comerciales. El nombrado decidió a apostar al turf y es muy loable su actitud porque da trabajo a moradores de un barrio platense. “Rey de S.A.O.”, brilló con luces propias a partir de una sucesión de victorias de la mano –o mejor dicho de las patas- de ejemplares como Minero de Oro, Let Me Dance, Forti Leaf, Richardisong, Picasso y Al Infinito, entre otros que desparramaron victorias en el hipódromo loca y que luego se hizo extensivo a los “máximos”.