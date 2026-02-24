Arranca la séptima fecha

Será un martes de fútbol en Argentina, ya que la séptima fecha del Torneo Apertura se jugará entre semana y comenzará hoy con cinco partidos.

A las 17 Platense recibirá a Defensa y Justicia, mientras que a las 19.15 San Lorenzo jugará de local otra vez contra Instituto.

A las 19.45 Central Córdoba recibirá en Santiago del Estero al Talleres de Carlos Tévez, mientras que a las 21.30 Atlético Tucumán visitará a Belgrano.

Finalmente a las 22 Gimnasia de Mendoza jugará otra vez de local, pero en este caso recibiendo la visita de Independiente de Avellaneda.