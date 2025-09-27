Arranca un fin de semana que puede arrojar definiciones en la Primera Nacional

Este viernes por la noche comenzó una nueva jornada del vibrante torneo de la Primera Nacional con la presentación de Atlanta, escolta del Deportivo Madryn en la Zona A, que buscaba un triunfo que le permita acercarse al conjunto de la provincia de Chubut por el boleto a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional 2026.

Quedan solamente seis puntos en juego y una derrota del Bohemio frente a Gimnasia y Tiro de Salta le deja el plato servido a los del sur argentino, que el domingo a las 15.30 estarán recibiendo a Arsenal de Sarandí, muy comprometido con la permanencia en la categoría.

La parte de abajo de este grupo está muy ajustada y tiene entre los complicados a Alvarado de Mar del Plata, que el mismo día que los del Viaducto estará enfrentando en el José María Minella a All Boys, que viene con un flojo andar.

Otros complicados son Almagro, Ferro y Güemes , el primero visitará a Patronato, el segundo a Los Andes y los de Santiago del Estero serán locales de San Miguel, en mismo día y horario. Posiciones de la parte baja: Arsenal 31; Alvarado 32; Almagro 34; Güemes 34; Ferro 35; All Boys 37 y Quilmes 37.

La Zona B está más definida

En el otro grupo la situación está un poco más clara, aunque la lucha en la parte alta es dura. Ya perdieron la categoría Defensores Unidos de Zárate y Talleres de Remedios de Escalada, que hicieron una muy floja campaña sumando 20 puntos sobre 32 partidos disputados.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza es puntero con 59 unidades y estará jugando también el domingo, pero a las 15.15, visitando a Chacarita en San Martín, en un choque vibrante, ya que el Funebrero viene con un flojo andar y duras críticas por parte de la cúpula dirigencial. Finalmente, el escolta Estudiantes de Río Cuarto se medirá con Almirante Brown, el mismo día, pero a las 19.00.