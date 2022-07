Ascacibar: “No voy a perder la esperanza de estar en la lista para el Mundial”

A pocos meses para que co­mience el Mundial de Catar 2022, Santiago Ascacibar, exjugador de Estudiantes de La Plata y con presente en el Hertha de Berlín, dialogó con La revolución del fútbol y admitió que se ilusiona con una convocatoria para la cita mundialista. “No voy a perder la esperanza de estar en la lista del Mundial”, destacó el Rusito.

Además, agregó: “Si no se da en esta convocatoria, quizás sea más adelante en la siguiente Copa América. En cuanto al presente del Pincha y el partido ante Fortaleza en Brasil, contó: “Ayer no pude ver a Estudiantes porque tuve un asado alemán. A mis hermanos los veo bien, uno juega arriba y convierte. Ojalá se les dé la oportunidad de llegar a Primera”.

Por último, sobre su actualidad, expresó: “Estoy empezando la quinta temporada en Alemania. Todavía no me puedo adaptar a su cultura. El idioma lo manejo bien, hablo en italiano también y me comunico con mis compañeros”.