Ayer hubo carreras en Palermo y mañana serán en el Teatro del Turf

El hipódromo platense cedió su habitual cita de los jueves a Palermo, en tanto el Teatro del Turf tendrá actividad el sábado con las habituales once competencias, estando anunciada la primera carrera a las 16 y el cotejo de desquite para las 21. El cotejo más importante sabatino será el Clásico Uruguay (2.000 mts.) reservado para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad y que está ubicado en el séptimo turno. Han comprometido su presencia once fondistas: Señor Dalton, El Darwin, Hit Colchonero, Preludio Lento, El bolivariano, Botero Spring, Rumor de Fuego, Santo Rey, Real Craf, El Acuchillao y Don Saturno.

Por otra parte, quedaron definidos los programas por venir en los hipódromos de Palermo y San Isidro, donde la oferta en materia de clásicos incluirá 3 turnos de velocidad, en diferentes categorías.

Lo más fuerte se dará el domingo próximo en el Hipódromo Argentino, con el General Francisco B. Bosch (G3-1000 m, arena) y el Intendente Melchor A. Posse (L-1200 m, césped), el primero para yeguas desde los 3 años y el restante para todo caballo de 3 años y más edad, dándole realce a una reunión que tendrá 12 competencias por total.

No hubo bajas respecto de la lista de inscriptas original para el Bosch, por lo que serán 6 las participantes: Enjoy Dancing (Hi Happy), Envidiada (Il Campione), Fantastic Bomb (Hit It a Bomb), Flamboyance Rim (Remote), La Mykonos (Mask) y Lissette Island (Lizard Island).

Para el Posse, la baja de El Fortín (Il Campione), le quitó una pieza fundamental a la expectativa que generaba. Así las cosas, en los partidores estarán: Beauty Sea (Seahenge), Garboso Frank (Gidu), Glorioso Rim (Remote) y Mopti (Orpen).