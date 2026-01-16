Ayer hubo carreras en Palermo y mañana serán en el Teatro del Turf
El sábado habrá once pruebas en el Teatro del Turf, con el Clásico Uruguay como atractivo central.
El hipódromo platense cedió su habitual cita de los jueves a Palermo, en tanto el Teatro del Turf tendrá actividad el sábado con las habituales once competencias, estando anunciada la primera carrera a las 16 y el cotejo de desquite para las 21. El cotejo más importante sabatino será el Clásico Uruguay (2.000 mts.) reservado para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad y que está ubicado en el séptimo turno. Han comprometido su presencia once fondistas: Señor Dalton, El Darwin, Hit Colchonero, Preludio Lento, El bolivariano, Botero Spring, Rumor de Fuego, Santo Rey, Real Craf, El Acuchillao y Don Saturno.
Por otra parte, quedaron definidos los programas por venir en los hipódromos de Palermo y San Isidro, donde la oferta en materia de clásicos incluirá 3 turnos de velocidad, en diferentes categorías.
Lo más fuerte se dará el domingo próximo en el Hipódromo Argentino, con el General Francisco B. Bosch (G3-1000 m, arena) y el Intendente Melchor A. Posse (L-1200 m, césped), el primero para yeguas desde los 3 años y el restante para todo caballo de 3 años y más edad, dándole realce a una reunión que tendrá 12 competencias por total.
No hubo bajas respecto de la lista de inscriptas original para el Bosch, por lo que serán 6 las participantes: Enjoy Dancing (Hi Happy), Envidiada (Il Campione), Fantastic Bomb (Hit It a Bomb), Flamboyance Rim (Remote), La Mykonos (Mask) y Lissette Island (Lizard Island).
Para el Posse, la baja de El Fortín (Il Campione), le quitó una pieza fundamental a la expectativa que generaba. Así las cosas, en los partidores estarán: Beauty Sea (Seahenge), Garboso Frank (Gidu), Glorioso Rim (Remote) y Mopti (Orpen).