Cambaceres cerró un nuevo refuerzo para el arco

Cambaceres tiene nuevo arquero. La dirigencia del Rojo anunció la incorporación de Emanuel Duba, quien llega a préstamo desde Brown de Adrogué hasta fin de año para reforzar el plantel de cara a la temporada 2026.

Duba es platense, categoría 2001 y cuenta con una extensa formación. Dio sus primeros pasos en Infantiles en los clubes Julián Aguirre y Victoria, para luego pasar por Gimnasia, donde permaneció durante tres años. Más tarde continuó su desarrollo en Estudiantes, actuando en Novena y Octava, y posteriormente en Banfield, donde llegó hasta Cuarta.

Su carrera continuó en Brown, institución a la que arribó tras su etapa en el Taladro. En 2024 fue cedido a préstamo a Lamadrid, sumando experiencia, y luego regresó al club del Sur. Ante la falta de oportunidades en el primer equipo, el arquero decidió buscar continuidad y nuevos desafíos en el Rojo.

Con un buen porte físico para el puesto, mide 1,87, Duba se sumó a los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros.