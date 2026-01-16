Cambaceres cerró un nuevo refuerzo para el arco
La dirigencia del Rojo anunció la incorporación de Emanuel Duba.
Cambaceres tiene nuevo arquero. La dirigencia del Rojo anunció la incorporación de Emanuel Duba, quien llega a préstamo desde Brown de Adrogué hasta fin de año para reforzar el plantel de cara a la temporada 2026.
Duba es platense, categoría 2001 y cuenta con una extensa formación. Dio sus primeros pasos en Infantiles en los clubes Julián Aguirre y Victoria, para luego pasar por Gimnasia, donde permaneció durante tres años. Más tarde continuó su desarrollo en Estudiantes, actuando en Novena y Octava, y posteriormente en Banfield, donde llegó hasta Cuarta.
Su carrera continuó en Brown, institución a la que arribó tras su etapa en el Taladro. En 2024 fue cedido a préstamo a Lamadrid, sumando experiencia, y luego regresó al club del Sur. Ante la falta de oportunidades en el primer equipo, el arquero decidió buscar continuidad y nuevos desafíos en el Rojo.
Con un buen porte físico para el puesto, mide 1,87, Duba se sumó a los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros.